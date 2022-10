Zdaniem gen. Romana Polko, który był we wtorek gościem TVN24, Putin już dawno przegrał wojnę w Ukrainie i ma tego świadomość, ale - jak zaznaczył - za wszelką cenę brnie w drogę, w którą się zapędził wciągając w to wielu Rosjan, w tym setki tysięcy poborowych, których bez uzbrojenia, przeszkolenia i wyposażenia wysyła na śmierć.

Putin "odklejony od rzeczywistości"

Putin wie doskonale, że jest zbrodniarzem wojennym. Szuka jeszcze rozpaczliwie w jakiś sposób ratunku, ale tak odkleił się od rzeczywistości, że chyba nawet nie potrafi jej racjonalnie ocenić - powiedział Polko.

Pytany o straszenie przez Putina bronią jądrową i o to, co osiągnąłby przez jej użycie, Polko podkreślił, że Putin sam nie zdecyduje o użyciu broni masowego rażenia. Inną kwestią jest to, co z punktu wojskowego i politycznego dałoby mu użycie takiej broni.

Triada von Clausewitza

Otóż Carl von Clausewitz, kiedy mówił o tym, jak należy zwyciężać wojnę, zdefiniował taką triadę. Po pierwsze: teren opanować. Uderzeniem jądrowym raczej terenu się nie opanuje, tylko po prostu się go zniszczy i skazi nuklearnie. Drugi aspekt: siły przeciwnika pokonać. Przy takim rozproszeniu sił ukraińskich, jakie mamy teraz, przy tej dużej manewrowości, Rosjanom bardziej - nawet za pomocą broni konwencjonalnej - udaje się mordować cywili niż żołnierzy, a użycie broni jądrowej z pewnością przede wszystkim naraziłoby na te straszne skutki cywili. I w końcu: wolę walki złamać. Ukraińcom nie brakuje woli walki, a pewnie (w przypadku użycia broni jądrowej - PAP) dołączyłby do nich sojusz NATO i wiele państw, które dzisiaj są neutralne, albo wręcz sympatyzują z Rosją - powiedział gen. Polko.

Polko podkreślił, że Zachód w końcu przestał się bać, a sojusz NATO buduje plany na różne, nawet na te najbardziej czarne scenariusze. W jego ocenie odpowiedź Zachodu na użycie broni jądrowej byłaby najprawdopodobniej konwencjonalna.

Mimo że walczymy z bandytą, z terrorystą, to NATO dysponuje takim potencjałem konwencjonalnym, takimi siłami, że jest w stanie uzyskać większe efekty za pomocą konwencjonalnych sił, niż Putin przy pomocy broni jądrowej - powiedział. Nie sądzę, żeby jednak dokonał tego samobójstwa, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę, że użycie broni masowego rażenia, to jego definitywny koniec, i tej władzy kremlowskiej. Przede wszystkim tej władzy kremlowskiej. Myślę, że tutaj znajdą się rozsądne głosy i rozsądni ludzie, którzy nie dopuszczą do aż takiej eskalacji tej wojny - ocenił.

Chiny i Indie mogą powstrzymać Putina?

Dodał, że jego zdaniem taka wojna się nie rozpęta, a pierwszymi, którzy zatrzymają Putina, będą "chociażby Chiny czy Indie - kraje, które sympatyzują, wspierają, ale które mają swoje interesy". One chcą, żeby ta wojna w jakiś sposób osłabiała Zachód, osłabiała Stany Zjednoczone, ale nie pozwolą, żeby uderzała w ich interesy gospodarcze. Rozpętanie wojny na dużą skalę z użyciem broni atomowej pewnie godziłoby w ich interesy. Jestem przekonany, że na to nie pozwolą - powiedział.

