Przygotowujemy ustawę - to, co się nie stało na poziomie unijnym, o co nadal walczymy i budujemy koalicję (...) - tak, żeby ceny energii zbliżyć do ceny wytwarzania. I to byłoby tak naprawdę poradzenie sobie z cenami energii i dla przedsiębiorców, i dla osób indywidualnych. I taka ustawa się za chwilę pojawi, bez czekania na rozwiązania na poziomie unijnym - zapowiedziała szefowa resortu klimatu Anna Moskwa we wtorek w TVP1.

Reklama

Pytana, co z ustawą dotyczącą podatku od zysków nienormatywnych, odparła: Ta ustawa też jest przygotowywana. Czekaliśmy na wytyczne unijne. (...) Dzisiaj na Radzie Ministrów na pewno będzie dyskusja na ten temat. Ona na pewno będzie i na pewno spółki podzielą się swoimi zyskami - powiedziała.Jak dodała, trzeba też pamiętać, że spółki potrzebują środków na inwestycje. To też chcemy uwzględnić, żeby te środki na inwestycje zostały w spółkach, tak żebyśmy nie działali krótkoterminowo, ale pozwolili też funkcjonować i zapewniać bezpieczeństwo - wyjaśniła.

Spotkanie z Belgią, Włochami i Grecją

Minister przekazała, że we wtorek po południu odbędzie się spotkanie w grupie inicjatywnej, to jest Belgia, Włochy, Grecja i my. Będziemy już bardzo konkretnie (...) pisać przepisy na cenę maksymalną na gaz. De facto państwa członkowskie przejęły inicjatywę Komisji Europejskiej. Nie mamy inicjatywy legislacyjnej, ale zobowiązaliśmy się, że przekażemy taką gotową propozycję dla Komisji Europejskiej tak, żeby mogła poddać tę propozycję dalszym pracom - powiedziała.

Reklama

Szefowa MKiŚ przekazała, że Polska postuluje w UE kolejny pakiet sankcyjny i pełne sankcje gazowe: również LPG, LNG, cały gaz rosyjski. Wydaje nam się, że to jest kolejny krok, który powinien być na poziomie Unii Europejskiej podjęty. Tak samo, jeżeli chodzi o atom. Nie ma żadnych sankcji atomowych - wskazała.

autor: Aneta Oksiuta