Prezydent Andrzej Duda i minister zdrowia Adam Niedzielski wzięli udział w briefingu w związku z ogłoszeniem wyników naboru konkursu na pediatryczną infrastrukturę strategiczną w ramach Funduszu Medycznego.

Prezydent Duda zwrócił uwagę, że od kilku lat realizowane są zadania w ramach Funduszu Medycznego. Zaznaczył, że Fundusz potrzebował pewnego czasu, by wejść "w tryby tej działalności". - Mówiliśmy, że będą to ogromne, dodatkowe, dedykowane pieniądze przeznaczone na rozwój służby zdrowia, a także na leczenie specjalistyczne dzieci - mówił.

Jak dodał, w całym Funduszu Medycznym jest wydzielonych kilka subfunduszy, które służą realizacji różnych celów. - Jednym z tych subfunduszy jest subfundusz inwestycji strategicznych. W ramach tego funduszu doszło do rozstrzygnięcia pierwszego, wielkiego, wręcz jak na standardy finansowania w Polsce ochrony zdrowia powiedziałbym, że wręcz gigantycznego konkursu dedykowanego dla polskiej pediatrii; na rozwój opieki pediatrycznej, ukierunkowany przede wszystkim na to, by przyspieszyć diagnostykę - powiedział prezydent.

Rozbudowa Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka

- W grudniu zeszłego roku został zapowiedziany konkurs w ramach Funduszu Medycznego na działania modernizacyjne, rozwojowe i infrastrukturalne. To nie są środki, o których była mowa, że to są środki dedykowana na leczenie dzieci, leczenie operacyjne dzieci, na leczenie terapiami dzieci farmakologicznymi czy to na operacje dzieci, które w naszym kraju nie mogłyby się odbyć i musiałyby się odbywać za granicą, na bardzo drogie sprowadzane z zagranicy leki... to nie są te pieniądze, to pieniądze z innego subfunduszu w ramach Funduszu Medycznego - powiedział prezydent, podkreślając, że na ten konkurs została przeznaczona pula ponad 3 mld złotych.

Prezydent powiedział, że do konkursu zgłosiły się 23 podmioty z projektami grantów, a 14 z nich zostało wyłonione do realizacji. - Jednym z nich jest właśnie rozbudowa i modernizacja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka - zaznaczył. Dodał, że podobne projekty zostaną zrealizowane m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i innych ośrodkach.

- Pamiętamy całą dyskusję o Funduszu Medycznym, o tym, że tak bardzo ważnym elementem tej dyskusji była pomoc w leczeniu dzieci, między innymi w leczeniu chorób onkologicznych dzieci, że także i oddziały onkologiczne będą miały udział w tym procesie modernizacji - mówił Duda, podkreślając, że także inne specjalności zostaną zmodernizowane za środki z puli konkursu.

"Wielki dzień dla polskiej pediatrii"

- Uruchamiamy ofensywę inwestycyjną w polskiej pediatrii; 3 mld zł na inwestycje w tej dziedzinie to jest coś, z czym nie mieliśmy do czynienia w historii - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef MZ podkreślił, że to "wielki dzień dla polskiej pediatrii".

- Dzisiaj uruchamiamy pewnego rodzaju ofensywę inwestycyjną w pediatrii. Wielkość środków, która zostanie przeznaczona na inwestycje, mamy 14 zakwalifikowanych projektów, to jest coś, z czym nie mieliśmy do czynienia w historii, żeby konkurs z takimi środkami dotyczący tak ważnego obszaru leczenia zdarzył się jednego dnia - powiedział Niedzielski.

Podziękował prezydentowi za inicjatywę powołania Funduszu Medycznego i zrozumienie specyfiki wydatkowania środków w poszczególnych dziedzinach zdrowia.

Minister wskazał, że kierowane środki podniosą "na zupełnie inny poziom infrastrukturę w pediatrii".

Zaznaczył, że na początku środki przeznaczone na inwestycje miały wynieść około 2 mld zł. - Projekty, które został złożone, było ich 23, one wszystkie były projektami dobrze przygotowanymi, spełniającymi warunki, dlatego podjęliśmy decyzję, żeby zwiększyć tę pierwotną alokację z 2 mld na ponad 3 mld zł - przekazał minister Niedzielski.

Jak dodał, każdy z 14 zakwalifikowanych projektów kosztuje od 100 do 300 mln zł. - To są projekty o bardzo dużej skali, np. przewidujące budowę nowego obiektu - powiedział szef MZ.

Wyraził zadowolenie, że mimo trudnej sytuacji ekonomicznej priorytet działalności państwa będzie utrzymany.

Rafał Białkowski, Mateusz Babak, Karolina Kropiwiec