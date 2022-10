W trakcie sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ przedstawiciel Rosji Wasilij Nebenzia pokazał tweet Radosława Sikorskiego, w którym były szef MSZ sugerował, że odpowiedzialne za wysadzenie rurociągów Nord Stream są Stany Zjednoczone. "Thank you, USA", napisał Sikorski na Twitterze we wpisie ze zdjęciem gazu wydobywającego się na powierzchnię Bałtyku. Dyplomata wykorzystał wpis sugerując, że Waszyngton skorzystał na kryzysie.

Przedstawiciel Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia w swoim wystąpieniu przytoczył kilka faktów, które mają wskazywać że Moskwa nie ma nic wspólnego z sabotażem gazociągów Nord Stream. Krótko po incydencie były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opublikował zdjęcie na Twitterze i wprost podziękował Stanom Zjednoczonym za sabotaż. Napisał: Dziękujemy, USA". Tu mam zdjęcie tego wpisu. Wczoraj, gdy uświadomił sobie, że powiedział za dużo, usunął ten wpis - powiedział Wasilij Nebenzia. Czy to, co stało się z Nord Stream, jest korzystne dla USA? Oczywiście. Amerykańscy dostawcy skroplonego gazu powinni świętować wielokrotny wzrost dostaw LNG na kontynent europejski - powiedział rosyjski dyplomata. Wpis Sikorskiego wykorzystany przez Rosję Radosław Sikorski myślał o sobie, że jest mistrzem dyplomacji. A skończył jako pionek w grze putinowskiej propagandy. Oto cała prawda o kierownictwie PO - napisał na Twitterze Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Przedstawiciel Rosji w ONZ z satysfakcją powołuje się na wpis Radosława Sikorskiego dla celów szerzenia rosyjskiej propagandy. W ten sposób »mózg« Platformy Obywatelskiej przebił się na fora międzynarodowe. Gratulujemy sławy - napisał na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.