Sobolewski został zapytany w piątek w radiu Wnet o wypowiedź szefa Gabinetu Prezydenta Pawła Szrota, który podkreślił w rozmowie z PAP, że "gdy działania ws. reparacji wojennych od Niemiec skonkretyzują się, rząd może liczyć na pełne wsparcie prezydenta Andrzeja Dudy". O wsparcie w tej sprawie zwrócił się do prezydenta poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Sądzę, że to jest kwestia najbliższego tygodnia, może dwóch tygodni, gdy pojawi się nota dyplomatyczna skierowana do Niemiec - oświadczył Sobolewski. I - jak dodał - "to będzie już ten kolejny etap dyplomatyczny".

Według niego, "za tą notą pójdą ofensywne działania dyplomatyczne nie tylko w Niemczech, ale w Unii Europejskiej i na całym świecie". - Ten temat będzie kontynuowany i liczymy, że w perspektywie kilku, kilkunastu lat przyniesie spodziewane efekty - powiedział polityk PiS.

Raport o stratach

1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował poseł Mularczyk.

Dzień po prezentacji raportu wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi. Jak informował premier Mateusz Morawiecki, wkrótce ma być też przygotowana i wysłana do Niemiec oficjalna nota dyplomatyczna.

autor: Edyta Roś