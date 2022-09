Jako "skrajną nieodpowiedzialność" ocenił minister w KPRM Stanisław Żaryn wpis na Twitterze europosła Radosława Sikorskiego (PO-KO). "Thank you, USA", napisał Sikorski na Twitterze we wpisie ze zdjęciem gazu wydobywającego się na powierzchnię Bałtyku.

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP napisał we wtorek na Twitterze, że rosyjska propaganda natychmiast po eksplozjach zaczęła promować insynuacje wobec Polski, Ukrainy i USA, oskarżając Zachód o agresję wobec Nord Stream 1 i Nord Stream 2. "Uwiarygodnianie rosyjskich kłamstw w takiej chwili szkodzi bezpieczeństwu Polski" - stwierdził Żaryn. "Skrajna nieodpowiedzialność" - ocenił Żaryn. "Możecie być pewni. Ten wpis obiegnie wszystkie rosyjskie media. Nie mam żadnych wątpliwości wobec autora..." - napisał natomiast o wpisie Sikorskiego wiceminister MSWiA Maciej Wąsik. We wcześniejszym wpisie pełnomocnik rządu ocenił, że bezpodstawne insynuacje propagandy Rosji, która po informacjach o eksplozjach w pobliżu gazociągów Nord Stream 1 i 2 winą za wycieki gazu obarcza Ukrainę, Polskę, USA i cały Zachód to akt terroryzmu informacyjnego. Wycieki z gazociągów Nord Stream. Szwedzcy sejsmolodzy: Nie ma wątpliwości, zarejestrowaliśmy eksplozje Żaryn napisał we wtorek na Twitterze, że strona duńska i szwedzka informują o eksplozjach w pobliżu gazociągów NS1 i NS2. "W tej sprawie już uaktywniła się propaganda Rosji, która winą za wycieki gazu obarcza Ukrainę, Polskę, USA i cały Zachód" - stwierdził Żaryn. "Bezpodstawne insynuacje w takiej chwili to akt terroryzmu informacyjnego" - ocenił zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Żaryn odniósł się wtedy do wpisów polskiego MSZ, które na Twitterze poinformowało, że minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozmawiał we wtorek telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych Danii Jeppem Kofodem. Tematem rozmowy "były eksplozje odnotowane na Morzu Bałtyckim w pobliżu gazociągu Nord Stream" - zaznaczyło MSZ we wpisie. Aleksander Główczewski Bartosz Lewicki