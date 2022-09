Chodzi o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, którego wnioskodawcą jest minister klimatu i środowiska. "Od 1 stycznia - wbrew planom spółek energetycznych - cena energii elektrycznej w Polsce będzie zamrożona. Nie będzie podwyżek do zużycia w wysokości 2000 kilowatogodzin rocznie - a więc dla ogromnej większości polskich rodzin, zwłaszcza na prowincji" - oświadczył premier Mateusz Morawiecki w weekendowym wpisie na Facebooku.

Zgodnie z informacją zawartą w wykazie prac legislacyjnych rządu, projekt, którym zajmie się rząd przewiduje przede wszystkim zamrożenie cen prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. do zużycia 2000 kWh rocznie. "Niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej w taryfach na rok 2023 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za energię elektryczną na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z roku 2022" - wskazano.

W wykazie podkreślono, że projektowane rozwiązania wprowadzą zachętę do efektywnego zużycia energii elektrycznej i promowania oszczędności energii elektrycznej. Wyjaśniono, że chodzi o zastosowanie cen z roku 2022 do maksymalnie 2 MWh (2000 kWh) zużytej energii przez odbiorcę w gospodarstwie domowym w roku 2023. "Wielkość tego limitu jest zbliżona do mediany średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w roku 2020. Odpowiednio limit 2 MWh dotyczy także rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu" - dodano.

Projektowana ustawa przewiduje zwiększenie limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej z 2 do 2,6 MWh dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny, rolników i osób z niepełnosprawnościami.

Przepisy mają także wprowadzić nowy dodatek energetyczny, który będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest prąd. Nie informowano jednak o wysokości tego dodatku. Podobnie jak w przypadku innych dodatkach energetycznych, warunkiem jego uzyskania będzie wpis i zgłoszenie źródła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Zachęty do "efektywnego zużycia energii"

W wykazie dodano, że w projekcie znalazł się też mechanizm zachęcający do efektywnego zużycia energii, przy założeniu zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90 proc. wolumenu z roku 2022.

W nowej ustawie ma się znaleźć też system rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za ich wypłatę będzie Zarządca Rozliczeń S.A.

Ustawa ma też zobowiązać kierowników jednostek finansów publicznych do ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. w IV kwartale br. oraz w 2023 r. w stosunku do średniorocznego zużycia energii elektrycznej odpowiednio w latach 2018-2019 oraz w roku 2022.

Poprawki Zbigniewa Ziobry

Według informacji Polskiej Agencji Prasowej minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro jeszcze przed posiedzeniem rządu przedstawił dwie poprawki do projektu. Pierwsza z nich przewiduje, że w miejsce mechanizmu bazującego na gospodarstwie domowym wprowadza się liczenie zużycia per capita, czyli zużycia energii elektrycznej na osobę. Drugą poprawka przewiduje rozróżnienie wysokości progów dla obszarów wiejskich i miejskich. Jak wskazało źródło PAP w resorcie sprawiedliwości, z danych GUS wynika, iż gospodarstwa domowe w obszarach miejskich zużywają średnio 25 proc. mniej energii elektrycznej niż gospodarstwa domowe w obszarach wiejskich.

Poprawka przewiduje ustalenie limitu zużycia na poziomie 1000 kWh w przypadku, gdy odbiorcą jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca gospodarstwo domowe, co ma np. chronić samotnie mieszkających emerytów albo iloczyn liczby mieszkańców stale zamieszkujących pomieszczenie.

- Na obszarach wiejskich występuje średnie zużycie energii elektrycznej na poziomie ok. 2500 kWh, a na miejskich ok. 1700 kWh. Zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości różnicują zużycie energii na wsiach i w miastach. Średnie zużycie jest dzielone przez trzy, bo przyjmuje się, że tyle jest średnio osób w gospodarstwie domowym. Wtedy wychodzi zużycie per capita, w mieście w wysokości 580 kWh, a na wsi na poziomie 817 kWh" - wskazał rozmówca PAP.

Jak dodał, poprawki wniesione przez szefa MS zakładają, że czteroosobowa rodzina mieszkająca na wsi otrzyma limit zużycia energii na poziomie 3268 kWh (4x817 kWh), czyli o 63 proc. wyższy niż w przypadku propozycji Ministerstwa Klimatu i Środowiska - dodało źródło, podkreślając, że takie rozwiązanie wspiera rodziny, które w szczególny sposób narażone są negatywne wzrostu kosztów energii. - Proponowane zmiany są wynikiem prac zespołu ekspertów pod przewodnictwem ministra Janusza Kowalskiego - zaznaczył rozmówca PAP.

Michał Boroń, Mateusz Mikowski, Rafał Białkowski