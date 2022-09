Prezydent Francji Emmanuel Macron rozpoczął we wtorek narodowe konsultacje na temat eutanazji. Krajowy Konsultacyjny Komitet Etyki (CCNE) stwierdził, że jeśli we Francji miałaby powstać ustawa o końcu życia, to istnieją możliwości "na aktywną pomoc w umieraniu, ale pod pewnymi surowymi warunkami".

Celem prowadzonych przez prezydenta konsultacji na temat eutanazji jest ewentualna zmiana prawa do końca 2023 roku – wskazał Pałac Elizejski w komunikacie prasowym. Pierwszy krok w kierunku zmian Opinia CCNE jest zatem pierwszym krokiem w kierunku zmian, choć nie jest jednomyślna. Komitet podkreśla również, że nowe prawo nie może skupiać się wyłącznie na eutanazji czy aktywnej pomocy w umieraniu, ale również na opiece paliatywnej. Z kolei dziennik "Le Monde", powołując się na opinie doradców prezydenta, pisze we wtorek, że Macron "chce za wszelką cenę wrócić do reformy emerytalnej, aby odzyskać rozmach polityczny i ponownie nawiązać do swoich ambicji reformatorskich". Podczas spotkania z dziennikarzami z Presidential Press Association w poniedziałek w Nanterre prezydent podkreślił, że "przesunięcie ustawowego wieku emerytalnego i wydłużenie okresu składkowego byłoby mało dotkliwe dla klasy średniej" i mogłoby spowolnić wzrost inflacji i zmniejszyć zadłużenie państwa. Z Paryża Katarzyna Stańko Piotr Kozłowski