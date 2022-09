Polityk ma prawo posługiwać się każdym prawdziwym argumentem, żeby działać na rzecz swojej formacji i swoich wyborców – powiedział Zybertowicz w niedzielę w TVP Info, odnosząc się do zarzutu, że temat reparacji został poruszony przez PiS w związku z przyszłorocznymi wyborami.

"Historyczna prawda"

PiS posługuje się informacjami, które oddają historyczną prawdę, i ma wszelkie prawo, żeby w kampanii wyborczej i poza nią się tym posługiwać – dodał prezydencki doradca.

Według Zybertowicza poruszanie kwestii strat wojennych poniesionych przez Polskę może też służyć zwiększeniu świadomości Europejczyków, na czym polegała II wojna światowa na ziemiach polskich.

Wizyta Dudy w Afryce

Nawiązał także do wizyty Dudy w Afryce Zachodniej. Zaznaczył, że zagadnienia zaopatrzenia w energię nie były jedynym tematem, a rozmowy, w tym z prezydentem najbardziej ludnego kraju tego kontynentu – Nigerii – służyły także prezentacji okoliczności wojny Rosji przeciw Ukrainie i przeciwstawieniu się rosyjskiej propagandzie.

W tej wizycie chodziło oczywiście o perspektywy zwiększające dywersyfikację źródeł energii, ale nie tylko, chodziło także o rozeznanie sytuacji pod kątem przeciwstawienia się rosyjskiej wojnie informacyjnej – powiedział.

Dodał, że "dla szeregu krajów członkowskich ONZ wcale nie jest jasne, po czyjej stronie należy stać, gdy przychodzi do kluczowych głosowań". Za "bardzo ważne" uznał, by przywódcy krajów Afryki Zachodniej "z pierwszej ręki, od prezydenta kraju, który jest kluczowy i organizacyjnie i politycznie w udzielaniu pomocy walczącej Ukrainie dowiedzieli się, jak wyglądają kulisy, które doprowadziły do tej wojny i jak wygląda wsparcie ukraińskiego wysiłku obronnego".

W ubiegłym tygodniu prezydent Duda odbył podróż do Nigerii, Wybrzeża Kości Słoniowej i Senegalu.