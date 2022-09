Marszałek Witek spotkała się w piątek z mieszkańcami powiatu oławskiego i Oławy. Podkreślił, że dziś rządzący mają do czynienia z kilkoma kryzysami, które nałożyły się na siebie. Przyszły trudne czasy, ale jeśli w tym czasie będziemy razem, to przez ten trudny okres przejdziemy. Jeżeli wykażemy się solidarnością, odpowiedzialnością, to nam się uda. Jeśli ktoś wierzy w to, że można pomocą państwa zrekompensować wszystkie straty, które ponieśli Polacy w wyniku pandemii, w wyniku wojny na Ukrainie i inflacji, to po prostu będzie oszukiwał, nie ma takiej możliwości - mówiła marszałek.

Reklama

autor: Piotr Doczekalski