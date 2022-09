NASA dwukrotnie odwoływała start rakiety SLS. 29 sierpnia próba nie doszła do skutku z powodu usterki jednego z silników, a 3 września lot nie odbył się z powodu dużego wycieku paliwa wodorowego w trakcie procesu tankowania.

Pierwsza z misji Artemis ma wynieść w kosmos statek Orion wraz z trzema manekinami na pokładzie. Statek ma później zbliżyć się do Księżyca na odległość ok. 100 km, a następnie okrążać go przez kilka dni i wrócić na Ziemię po przebyciu prawie 2 milionów kilometrów.