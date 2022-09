Według sondażu tylko 25 proc. ankietowanych uważa, że dotychczasowe sankcje przynoszą efekty. Z kolei połowa osób uczestniczących w badaniu stwierdziła, że obecne sankcje są zbyt daleko idące, a 20 proc., że są niewystarczające.

Opublikowane w środę dane przedstawiają też jak zmieniał się stosunek węgierskiego społeczeństwa do poszczególnych polityków na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Spośród prezentowanych nazwisk wszyscy zostali negatywnie ocenieni przez ankietowanych.

Negatywny stosunek do Zełenskiego i Bidena

Negatywny stosunek do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego miało we wrześniu 68 proc. Węgrów (23 proc. miało stosunek pozytywny), do prezydenta USA Joe Bidena - 64 proc. (pozytywny 25 proc.), a do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen - 50 proc. (32 proc. pozytywny).

Putin zyskał sympatyków

Najwięcej ankietowanych negatywnie oceniło Władimira Putina (69 proc. do 23 proc.), jednak prezydent Rosji to jedyna postać, która w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w czerwcu zyskała sympatyków; spadek negatywnej oceny o 3 punkty procentowe.

„Dziś wyraźnie widać, że polityka sankcji uprawiana przez Brukselę i mająca na celu ograniczenie militarnych ambicji Rosji przeciwko Ukrainie poniosła klęskę, paraliżując jednocześnie gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne Europy” – takim komentarzem opatrzył wyniki sondażu Szazadveg.

Badanie przeprowadzono we wrześniu metodą CATI (wspierany komputerowo wywiad telefoniczny) na grupie tysiąca osób.