Lewica wnioskowała, żeby ten Sejm był przyspieszony. Złożyliśmy projekt poprawek dot. tego, że ludzie, którzy grzeją domy olejem, prądem powinni mieć dopłaty. Byliśmy w 89 powiatach z hasłem "bezpiecznej rodziny". Wszędzie ludzie tego chcieli – tłumaczy współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Dodał, że PiS może liczyć na poparcie jego formacji, jeśli do ustawy nie "dorzuci czegoś z innej bajki", w ostatniej chwili.

Dopytywany o to, jakie wsparcie powinni otrzymać ludzie, którzy ogrzewają domy gazem, Czarzasty odpowiedział, że trzeba być elastycznym. Jeśli będzie potrzeba, by dostawali 3 tysiące złotych, to powinni dostać 3 tysiące – ocenił. Trzeba ludziom w tej chwili pomagać. Jak ktoś mówi Lewicy, że jak pomagacie ludziom, to inflacja rośnie, to ja mówię: jedź ze mną na bazar i powiedz to ludziom, którzy nie mają za co opalać mieszkań – skomentował.

"Jedyną firmą, która zarabia na inflacji jest rząd"

Włodzimierz Czarzasty uważa, że "jedyną firmą, która zarabia na inflacji jest rząd. Powinien dzielić się tym z ludźmi? Powinien zabezpieczać wszystkie grupy najbardziej upośledzone w ramach inflacji i tego, co dzieje się w Polsce – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Ja powiem, kto powinien być kandydatem na premiera w normalnie zarządzanym państwie – lider największej partii, która wygrywa wybory. Kandydatem na premiera powinien być lider PO, Donald Tusk – uważa lider Lewicy. Ocenia również, że Mateusz Morawiecki może jest "cudowną postacią dla PiS", ale szefem partii jest Jarosław Kaczyński, więc sytuacja w naszym kraju jest „nienormalna”.

Gorbaczow? "Odbiegał od wizerunku pierwszych sekretarzy KPZR"

Bogdan Rymanowski pytał swojego gościa również o Michaiła Gorbaczowa.

Odbiegał od wizerunku pierwszych sekretarzy KPZR. Wydawał się wtedy nowoczesny, wydawał się pełen nadziei, również dla Polaków. Byłem na studiach i pamiętam, że jak przyjechał do Polski, to pan Rosiewicz śpiewał i skakał przed nim. Ludzie mówili, że może coś się zmienić – wspomina Czarzasty.

No i się zmieniło. To osoba, która o zmianach i potencjalnej niezależności Polski, Węgier, Bułgarii, dopuszczała myśl, że te państwa będą niezależne – dodał. Włodzimierz Czarzasty podkreśla jednak, że postaci historyczne mają to do siebie, że nie są jednobarwne.