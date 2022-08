Nie chcemy robić kapitału politycznego na sprawie Odry. Nie ma w nas arogancji, nie ma w nas w tej sprawie zacietrzewienia, ale w trybie natychmiastowym powinno to być wyjaśnione – powiedział Czarzasty podczas piątkowej konferencji prasowej na Rynku w Kielcach. Dodał, że po upływie blisko miesiąca "nadal nie wiadomo, co tę tragedię spowodowało".

Trzeba to wyjaśnić, po to, aby nie daj Boże, gdy ta tragedia zdarzy się na innej rzece, nad Bałtykiem, jakimkolwiek jeziorze, żeby państwo polskie, bez względu kto tym państwem rządzi, było w stanie bardzo szybko zareagować, żeby państwo polskie było w stanie zabezpieczyć interesy ludzi, którzy tracą pracę – mówił lider Nowej Lewicy.

Kto w najbliższym roku będzie korzystał z gospodarstw agroturystycznych wzdłuż Odry? Jak tych ludzi zabezpieczyć? Ci ludzie mają rodziny, dzieci, te dzieci za chwilę idą do szkoły. To powinno być szybko, w sposób niesensacyjny, nieemocjonalny wyjaśnione i zabezpieczone – zaznaczył polityk.

Katastrofa ekologiczna na Odrze

Czarzasty zaprosił wszystkich przedsiębiorców i osoby poszkodowane w wyniku katastrofy ekologicznej na Odrze na spotkanie otwarte z posłami Nowej Lewicy. Odbędzie się ono w najbliższy poniedziałek w Kostrzynie nad Odrą o godz. 12 w Domu Kultury Kręgielnia. "Wszystkie uwagi, które padną podczas tego spotkania zostaną zebrane i przedstawione na komisji administracji w Sejmie. Na posiedzenie komisji, którą zwołał na godz. 12 we wtorek poseł Wiesław Szczepański, zostali wezwani wojewodowie pięciu województw (zachodniopomorskiego, śląskiego, lubuskiego, opolskiego i dolnośląskiego – PAP) i właściwi ministrowie" – zapowiedział Lider Nowej Lewicy.

Czarzasty poinformował też, że Kielce są 72 miejscem, które politycy Nowej Lewicy odwiedzają w wakacje ze swoim programem "Bezpieczna rodzina". - Dużo ludzi pyta się nas co lewica ma wspólnego z rodziną, albo co lewica ma wspólnego z takim hasłem i pojęciem jak patriotyzm. Chcę powiedzieć jasno, nie ma w tej sprawie monopolisty w Polsce. Żadne ugrupowanie nie zawłaszcza pojęcia rodzina, żadne nie zawłaszcza pojęcia patriotyzm – powiedział Czarzasty.

Dodał, że z rozmów przeprowadzonych przez działaczy Lewicy wynika, że coraz mniej ludzi w Polsce stać na wakacje. - Ludzie boją się zimy, tego, że nie będzie ich stać na ogrzewanie, boją się września i kosztów wydanych na swoje dzieci, gdy będą one szły do szkoły. Ludzie boją się też przyszłości i utraty swojego statusu finansowego – powiedział Czarzasty, który dodał, że tym ludziom "trzeba dawać jakąś perspektywę stabilizacji, a ludzie chcieliby, by rozwiązania były przedstawiane całościowo i systemowo".

Musicie wiedzieć jedną rzecz, że wasz status finansowy i materialny, wasze bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne, będzie w przyszłym rządzie, który będzie stanowiła opozycja, gwarantowany przez lewicę. To my jesteśmy socjaldemokracją, a sprawy socjalne są dla nas bardzo ważne. Dlatego elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, wierzcie, że w Polsce nie jest tylko jedna partia, która będzie o wasze bezpieczeństwo dbała. Będziemy dbali o bezpieczeństwo wszystkich, a więc i was – zadeklarował lider Nowej Lewicy.

Autor: Janusz Majewski