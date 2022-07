Na gostynińskim rynku odbyła się poniedziałek po południu konferencja prasowa w ramach objazdu Nowej Lewicy po Polsce pod hasłem „Bezpieczna Rodzina”; w konferencji uczestniczyli także m.in. wiceszefowa formacji Paulina Piechna-Więckiewicz i poseł Arkadiusz Iwaniak.

Czarzasty podkreślił, iż zwraca się „do tych ludzi, którzy uwierzyli PiS-owi, do tych ludzi, którzy uwierzyli, że Polskę socjalną, zabezpieczenie socjalne dla rodzin jest w stanie gwarantować tylko i wyłącznie jedna partia i ta partia to PiS”. Wspomniał o obecnej sytuacji, wyliczając inflację, podwyżki cen żywności i paliw, co jak zaznaczył odczuwają wszyscy, także zwolennicy PiS.

Zwracam się do wszystkich wyborców PiS, wiedzcie o tym, że gwarantem waszych interesów socjalnych jest i będzie Lewica, bo za Lewicy nie będzie normalne to, że będzie inflacja 15 proc., nie będzie normalne to, że olej poszedł na 12 zł, że podstawowe produkty idą w górę tak mocno, a 500 plus już znaczy 330 plus - oświadczył Czarzasty.

Apelował też do ludzi, "którzy potrzebują bezpieczeństwa socjalnego, którzy widzieli tylko i wyłącznie w jednej partii stabilność swoich interesów”. Jest drugie środowisko, tym środowiskiem jest Lewica - oświadczył polityk Lewicy.

Oceniając jednocześnie, że to Lewica będzie współrządziła Polską za półtora roku, po kolejnych wyborach parlamentarnych, Czarzasty zapewnił, że to Lewica „jest tym środowiskiem, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo socjalne”. Lewica to socjaldemokracja, socjaldemokracja to socjal i demokracja.

Elementem socjalu, elementem państwa bezpieczeństwa i zabezpieczeniem tego bezpieczeństwa jest Lewica. Nie dajcie sobie wciskać kitu, że jedyną formacją, która daje wam to bezpieczeństwo i która daje ten spokój jest PiS - mówił Czarzasty.

Nikt nie będzie wam zabierał 500 plus, nikt nie będzie wam zabierał dodatków, nikt nie będzie wam kasował dodatkowej emerytury, chociaż my chcemy zrobić to rozsądniej i mądrzej i chcemy po prostu przeprowadzić i wdrożyć waloryzację tych świadczeń - zadeklarował polityk.

Czarzasty o emeryturach

Jak podkreślił, w przypadku emerytur, „to nie ma być tak, że rząd da albo nie da”. To musi być ustawowo zagwarantowane, że bez względu na to, jaki jest rząd, macie waloryzację zapewnioną, i nie będzie to zależało od żadnego Jarka, od żadnego Włodka, od żadnego Donalda. To jest gwarancja, bo ta gwarancja wynika z waszej pracy w waszym życiu i z tego co zrobiliście dla siebie i dla kraju - oświadczył Czarzasty.

Podczas spotkania w Gostyninie lider Lewicy skrytykował ustawę o dodatku węglowym, którą w zeszłym tygodniu przyjął Sejm. My się cieszymy oczywiście z tego, że ludzie, którzy palą węglem dostaną 3 tys. zł dodatku, ale pamiętamy o jednej rzeczy - wszystkie nośniki energii poszły w górę - zwrócił uwagę Czarzasty. Podkreślił, że „ludzie, którzy palą i ocieplają domy gazem, prądem czy olejem również płacą wyższe ceny”.

Czarzasty wspomniał, że Lewica podczas prac legislacyjnych wniosła do tej ustawy poprawki, które uwzględniały wszystkich, korzystających z energii bez względu na nośnik, ale nie zostały one przyjęte. Uważamy, że jest to głęboko niesprawiedliwe, nieuczciwe, że ze względu na rodzaj paliwa jedni dostają środki finansowe, a drudzy ich nie dostają. Przecież biednieją wszyscy - oświadczył lider Nowej Lewicy.