Rząd planuje przedłużenie do 30 września obowiązku zakrywania nosa i ust w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza, w tym także w aptekach, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Dotychczasowa regulacja obowiązuje do 31 sierpnia br. "Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2. […] W projekcie przewiduje się przedłużenie do dnia 30 września 2022 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego " - czytamy w wykazie.

Reklama

Obowiązek maseczek zostanie utrzymany

Oznacza to, że projektowaną nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego utrzymany zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa w przychodniach, szpitalach i aptekach. Obecne przepisy obowiązują do 31 sierpnia br.