Ale już kilka dni po historycznym zwycięstwie Fidesz-KDNP w wyborach 3 kwietnia narracja zaczęła się zmieniać. Pojawiły się pogłoski, że gwarantowanych cen energii nie sposób będzie utrzymać na dotychczasowym poziomie, co znalazło odzwierciedlenie w zmianie od 1 sierpnia zasad dopłat. Centralny Urząd Statystyczny opublikował ceny, jakie Budapeszt płaci za gaz dopiero po wyborach. Wynikało z nich, że zamiast płacić najmniej, jest on liderem. Za surowiec więcej płaciła tylko, która prowadzi jednoznacznie antyputinowską politykę zagraniczną. W związku z zakręceniem kurka do Wilna obecnie najdroższy gaz jest na Węgrzech.