Minister Błaszczak podczas pikniku wojskowego na stadionie PGE Narodowym w Warszawie podziękował żołnierzom za ich codzienną służbę. Poinformował przy tym, że wojskowi uczestniczą też w działaniach związanych z usuwaniem skażenia Odry.

Dziękuję żołnierzom, którzy pełnią swoją służbę dziś na Odrze, oczyszczając rzekę. Ponad 200 żołnierzy wykonuje takie działania. Są to żołnierze zarówno z Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i z wojsk operacyjnych – mówił.

Przekazał przy tym, że w tym celu używany jest m.in. specjalistyczny sprzęt wojskowy. Tak, żeby wspierać służby cywilne i żeby wykonywać te zadania, które są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa ekologicznego naszego kraju – dodał.

Zwrócił tez uwagę, że 3,2 tys. żołnierzy wspiera też działania Straży Granicznej na granicy polsko białoruskiej. A więc służą bezpieczeństwu naszej ojczyzny codziennie. Są zawsze gotowi, są zawsze blisko. Możemy na nich liczyć – powiedział Błaszczak.

W Odrze, na odcinku od Oławy, doszło do katastrofy ekologicznej. Sygnały o masowym pomorze ryb były zgłaszane od końca lipca. Od piątku obowiązuje zakaz wstępu do rzeki w woj. zachodniopomorskim, lubuskim i w dolnośląskim. Trwa oczyszczanie rzeki z martwych ryb. Setki ochotników włączyły się w zbieranie martwych zwierząt po niemieckiej stronie rzeki, we wschodniej Brandenburgii. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu bada sprawę śniętych ryb w Odrze od chwili otrzymania pierwszego zgłoszenia pod koniec lipca.

Jak informowały WOT, od piątku ochotnicy z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej pomagają w usuwaniu skutków katastrofy ekologicznej i oczyszczaniu brzegu Odry. Według zapowiedzi WOT wypełniają zadania na lądzie i na strażackich łodziach. W każdym zespole jest ratownik wodny. Żołnierze zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej – rękawice, wodery i w maski.

Autor: Mateusz Mikowski