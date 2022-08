W całej Polsce to, co jest najbardziej odczuwalne to drożyzna i inflacja, która ją powoduje, a przede wszystkim starach przed zimą. Jesteśmy w trudnej sytuacji jako Polacy, bo nie wiemy co będzie za trzy miesiące. Dobija nas drożyzna, horrendalne raty kredytów. Jesteśmy w czasie oczekiwania na zimę, a rachunki za prąd i gaz już powędrowały o 100 proc. w górę. Co będzie - to pytanie przewija się w całej Polsce - mówił wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i szef klubu Lewicy na konferencji przed targowiskiem na osiedlu Kapuściska.

Gawkowski podkreślił, że przedstawiciele Lewicy jeżdżą po Polsce z prostym przesłaniem: "Bezpieczna rodzina". Wskazał, że bezpieczna rodzina to taka, która może liczyć na państwo, a Prawo i Sprawiedliwość odwróciło się, według niego, od polskiej rodziny plecami.

"Dokładają rękę do zdrady stanu"

Szef klubu Lewicy zaznaczył, że w walka z inflacją i naprawa gospodarki będzie możliwa tylko wtedy, jeżeli będą pieniądze z Krajowego Plany Obudowy, więc trzeba je jak najszybciej przyjąć. Dodał, że dopóki tych pieniędzy nie będzie, to polskim obywatelom będzie żyło się źle i coraz gorzej.

Pieniądze z UE to szansa na wyjście z kryzysu. Ci wszyscy, którzy przykładają rękę do tego, żeby nie było pieniędzy z KPO, dokładają rękę do zdrady stanu. Brak dzisiaj pieniędzy z UE, konflikty w rządzie, niezałagodzony spór dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej, ciągłe spory o to czy jakiś sędzia jest zawieszony, czy nie jest zawieszony, jak ma wyglądać to nieszczęsne losowanie w Sądzie Najwyższym nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. To już jest śmiechu warte - mówił polityk Lewicy.

Szansa na wyjście z kryzysu

Gawkowski przekonywał, że tylko dzięki środkom z UE możliwe jest wyjście z kryzysu gospodarczego.

Wzywam Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, skończcie z tym chocholim tańcem na Polską, przestańcie się kłócić z Brukselą. Wasza kłótnia z Brukselą to jest świadectwo tego, że nie dbacie o Polaków, że jest drożej, gorzej się żyje, a my chcemy przywrócić normalność. Polska potrzebuje pieniędzy z UE jak dżdżu. Bez tych pieniędzy nie będzie normalności i o taką normalność Lewica będzie walczyła w parlamencie - oświadczył szef klubu Lewicy.

Autor: Jerzy Rausz