To działanie na naszą szkodę i przede wszystkim na szkodę pasażera. Decyzja jest niezrozumiała. Będziemy się od niej odwoływać. UTK będzie musiało jeszcze raz pochylić się nad naszymi wnioskami - mówi Michał Plaza ze spółki Regiojet. Przewoźnik nie wyklucza, że w kolejnym etapie. Uzyskanie od UTK tzw. otwartego dostępu do torów to pierwszy i najważniejszy krok potrzebny do uruchomienia połączenia. Przed wydaniem zgody na wniosek innych przewoźników, a także organizatora przewozów, czyliczy, urząd bada, czy nowa oferta komercyjna nie wpłynie negatywnie na połączenia dotowane. Regiojet zwraca uwagę, żejest w tym przypadku uprzywilejowana.