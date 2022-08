Jak powiedział Morawiecki, rząd przygotował "wsparcie w bardzo szerokiej skali, dotyczące wszystkich kredytobiorców; zapewnimy, aby ono było stosowane w sposób sprawiedliwy, obiektywny" - powiedział. - Jest to rządowe wsparcie dla kredytobiorców i zapewnimy, aby ono było stosowane w sposób sprawiedliwy, obiektywny. Jest to rozwiązanie adekwatne na bardzo trudną sytuację geopolityczną, sytuację kryzysu gospodarczego, w którym cała Europa się znalazła. Jesteśmy rządem, który nigdy obywateli nie zostawia samych sobie - dodał.

Jak oświadczył premier, dla sektora bankowego koszt wakacji kredytowych "jest rzędu 20 mld zł". Jak dodał, "nie należy żałować tego sektora, ponieważ banki mają bardzo zyski". - Polski sektor bankowy silnie dokapitalizowany, jest płynny, ma bardzo solidne fundamenty, rentowności, i nie ma zagrożenia dla tego sektora. Jestem o tym przekonany - stwierdził Morawiecki.

- Widzę już pierwsze dane z sektora bankowego - to bardzo solidne wyniki, więc nie żałujmy banków. Polski sektor bankowy jest płynny i bardzo silnie dokapitalizowany i nie ma tutaj zagrożenia - przekonywał premier.

Jak powiedział premier, "obywateli, których interesuje stabilność sektora finansowego, chcę zapewnić, że ta stabilność jest i będzie w przyszłości".

Jak zaznaczył premier, banki będą karane, jeśli nie będą stosowały się do regulacji dotyczących wakacji kredytowych. - Każdy, kto ma kredyt hipoteczny w złotówkach, ma prawo do skorzystania z wakacji - przypomniał. Jak dodał, zwrócił się do regulatorów sektora finansowego, by mieli "szczególne baczenie" na - jak to określił "niewłaściwe i nie na miejscu" działania banków, np. uciążliwe procedury biurokratyczne albo straszenie obniżoną zdolnością kredytową.