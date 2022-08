Sprawozdanie w tej sprawie ma złożyć wicepremier i minister aktywów państwowychoraz szefowa resortu klimatu i środowiska. Z naszych informacji wynika, że dzisiejsza dyskusja może być dla minister Moskwy pretekstem do pokazania projektu ustawy zakładającegoprzez polskie ciepłownie. Miałoby to złagodzić wzrosty cen dla końcowych odbiorców. A te – jak wynika z rządowych szacunków – mogą być pokaźne. Przykładowo ogrzanie mieszkania o powierzchni 55 mkw. w tym roku oznacza koszt 1582 zł. Prognoza na przyszły rok mówi już o ok. 2028 zł. W przypadku mieszkania o powierzchni 80 mkw. koszty mogą w tym samym czasie wzrosnąć z ok. 2,3 tys. do 2950 zł.