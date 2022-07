Na tym swoistym podium Japonia wyprzedza Stany Zjednoczone z około 860 tys. nowych infekcji w ciągu tygodnia i Niemcy, gdzie w tym samym czasie wykryto około 570 tys. nowych przypadków - powiedziała WHO.

Reklama

Rekordowy wynik w Tokio

Wśród nowych zakażeń zdecydowanie dominuje wysoce zaraźliwy subwariant wirusa BA.5 Omicron. W ciągu tygodnia na całym świecie odnotowano ponad 6,6 mln nowych przypadków, co oznacza wzrost o około 300 tys. w porównaniu z poprzednim tygodniem - napisała w komunikacie WHO. Oczekuje się, że w czwartek liczba nowych zakażeń jedynie w Tokio przekroczy 40 tys., co będzie rekordowym wynikiem - poinformował państwowy japoński nadawca FNN, powołując się na źródła rządowe.