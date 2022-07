Po pierwsze, drastycznie. Rynki już przygotowują się na spadek podaży gazu oraz ropy w sezonie zimowym – a więc będzie rekordowo drogo. A to oznacza, że mieszkańcy Wspólnoty będą płacić słone rachunki. Po drugie, droga energia przełoży się na stale rosnącą presję inflacyjną. W 2022 r. wzrost cen dla całej Unii ma wynieść już, jak prognozowano wiosną, nie 6 proc., tylko 7,4 proc. A dla całej strefy euro szacunki inflacji podwyższa się z 6,8 proc. na 8,3 proc.przewiduje więc serięw większości zachodnich krajów (co się już zresztą dzieje). W efekcie w naturalny sposób do góry pójdzie również rentowność obligacji.