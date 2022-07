Podczas spotkania z mieszkańcami Płocka szef PiS został zapytany, kiedy światło dzienne ujrzy raport o polskich stratach z okresu II wojny światowej oraz kiedy Niemcy wypłacą Polsce reparacje. Jeśli dobrze pójdzie, a mam nadzieję, że dobrze pójdzie, to ta pierwsza część raportu - bo on ma aż trzy części - będzie ogłoszona 1 września (...) tego roku - powiedział Kaczyński.

Dodał, że z uwagi m.in. na tłumaczenia, publikacja dalszych części raportu "troszkę czasu jeszcze potrwa", ale - jak zaznaczył - to jest liczone w miesiącach. A kiedy złożymy oficjalną notę? Tego w tej chwili państwu nie powiem, ale trzeba się spieszyć, bo czas jest sprzyjający. Akurat to jest dobry moment, żeby tę sprawę postawić - powiedział Kaczyński. Chcemy to zrobić, trzeba też zmienić świadomość Zachodniej Europy - dodał.

Historia powstawania raportu

W poprzedniej kadencji - od września 2017 r. w Sejmie funkcjonował Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej. Zespół, którym kierował poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, przygotowywał raport dotyczący strat Polski poniesionych w wyniku II wojny światowej i wysokości odszkodowania dla Polski od Niemiec. W obecnej kadencji nie powołano zespołu ds. reparacji wojennych, ale Mularczyk zapowiadał, że sprawa reparacji będzie kontynuowana.

We wrześniu 2020 r. Mularczyk mówił, że raport jest finalizowany, tłumaczony na języki niemiecki i angielski. Raport został zaprezentowany premierowi Mateuszowi Morawieckiemu pod koniec grudnia 2021 r. Jak informował wtedy Mularczyk, spotkał się on z pozytywnym odbiorem.

W środę premier Morawiecki pytany na konferencji prasowej w Boronowie (Śląskie), co w ostatnich latach Polska zrobiła, aby uzyskać odszkodowania wojenne i reparacje od Niemiec, powiedział, że od czterech lat przygotowywany jest kompleksowy raport, który ma pokazać zakres nie tylko niemieckich zbrodni wojennych z okresu II wojny światowej, ale także wyrządzonych zniszczeń i że raport ten jest dalej rozbudowywany, tłumaczony obecnie na kilka języków.

Mularczyk zapytany w piątek w Polskim Radiu 24 o raport odparł: Zmierzamy ku końcowi i powiedział, że zostanie on opublikowany w najbliższym czasie. Pytany o podawaną wcześniej kwotę reparacji od Niemiec w wysokości 850 mld dolarów, stwierdził, że jest ona "konserwatywna i ostrożna".

Autor: Daria Kania, Michał Budkiewicz