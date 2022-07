Irański sprzęt pierwotnie miał trafić do rebeliantów walczących ze wspieranym przez Arabię Saudyjską rządem w Jemenie.w ostatnich latach rozwinął zaawansowany program bezzałogowców o krótkim i długim zasięgu. Część państw – w tym Izrael – skłoniło to do zaangażowania się we wspierane przez USA partnerstwo. W ubiegłym roku Waszyngton nałożył też sankcje na irańskie firmy uczestniczące w programie dronowym. Iran zaopatruje w bezzałogowce swoich sojuszników w Syrii, Libanie i Palestynie, przeprowadzając wspólnie liczne ataki w regionie. „Podstawową rolą bezzałogowców w irańskich siłach zbrojnych – zarówno regularnych, jak i paramilitarnych – jest wywiad, nadzór i rozpoznanie, choć w ciągu ostatniego dziesięciolecia powoli zaczęły iść w kierunku misji uderzeniowych” – pisze na Twitterze Franz-Stefan Gady z International Institute for Strategic Studies.