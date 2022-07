Trwa spór o to, kto doprowadził do podbramkowej sytuacji z dostępnością surowca i co zrobić, by temu zaradzić.

węgla na tegoroczny sezon grzewczy może zabraknąć, jest jedynym wspólnym mianownikiem, jaki pojawia się w rozmowach ze współpracownikami Mateusza Morawieckiego z jednej strony oraz z przedstawicielami frakcji Jacka Sasina, szefa resortu aktywów państwowych, z drugiej. Poza tym to festiwal wzajemnych oskarżeń. Jak słyszymy, obecnie trwają „wściekłe” poszukiwania możliwości zdobycia węgla dla odbiorców indywidualnych. Diagnoza, że, jest jedynym wspólnym mianownikiem, jaki pojawia się w rozmowach ze współpracownikami premiera z jednej strony oraz z przedstawicielami frakcji, szefa resortu aktywów państwowych, z drugiej. Poza tym to festiwal wzajemnych oskarżeń. Jak słyszymy, obecnie trwają „wściekłe” poszukiwania możliwości zdobycia węgla dla odbiorców indywidualnych. Reklama Spółki energetyczne i węglowe są kompletnie nieprzygotowane. Może zabraknąć 3–4 mln ton węgla, to połowa zapotrzebowania gospodarstw domowych – ocenia nasz rozmówca z kancelarii premiera. Według naszych informacji w roboczych rozmowach wewnątrz rządu, w ramach których pojawiają się postulaty, by Skarbu Państwa zakontraktowały i potem sprzedały węgiel klientom indywidualnym, przedstawiciele przedsiębiorstw często zasłaniają się Kodeksem spółek handlowych, który zakazuje działania na niekorzyść spółek, czyli w tym przypadku handlowania węglem po kosztach. – Można jednak to robić z minimalną marżą, podjąć jakieś ryzyko. Nie może być tak, że nasze „srebra rodowe” nie mogą nic zrobić – irytuje się rozmówca z otoczenia premiera. Sytuacja jest fatalna.i węglowe są kompletnie nieprzygotowane. Może zabraknąć 3–4 mln ton węgla, to połowa zapotrzebowania gospodarstw domowych – ocenia nasz rozmówca z kancelarii premiera. Według naszych informacji w roboczych rozmowach wewnątrz rządu, w ramach których pojawiają się postulaty, by firmy należące dozakontraktowały i potem sprzedały węgiel klientom indywidualnym, przedstawiciele przedsiębiorstw często zasłaniają się Kodeksem spółek handlowych, który zakazuje działania na niekorzyść spółek, czyli w tym przypadku handlowania węglem po kosztach. – Można jednak to robić z minimalną marżą, podjąć jakieś ryzyko. Nie może być tak, że nasze „srebra rodowe” nie mogą nic zrobić – irytuje się rozmówca z otoczenia premiera. CZYTAJ WIĘCEJ W CZWARTKOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>> Tomasz Żółciak twitter Grzegorz Osiecki Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję