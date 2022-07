Lider Platformy wziął udział w sobotę w Szczecinie w spotkaniu z młodymi "Meet Up Nowa Generacja" Platformy Obywatelskiej. Przewodniczący Platformy powiedział m.in., że do wyborów PO będzie miała przygotowany precyzyjny projekt pilotażu na czterodniowy tydzień pracy. - Tylko odpowiedzialna władza, tylko tacy ludzie jak my są w stanie uratować 500 plus - przekonywał także Tusk.

W sobotę po południu wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców Paweł Szefernaker umieścił na Twitterze wpis, w którym napisał: Członek PO do Tuska: "Mam nadzieję, że zabierzecie 500plus i 14 emeryturę, że przestaniemy dokładać te pieniądze. Za pana rządów nic nie dopłacaliście, a dawaliśmy sobie radę - uczciwą, normalną pracą. Chciałbym, żeby polityka ciepłej wody w kranie wróciła".

Polityk PiS dołączył do wpisu nagranie, na którym widać mężczyznę zwracającego się do Tuska podczas spotkania w Szczecinie, który mówi szefowi PO, że pobiera 500 plus, a jego tata - 14. emeryturę. - Ja się nie boję, że Platforma to zabierze. Ja mam nadzieję, że to zabierzecie. I przestaniemy dokładać kolejne pieniądze do ludzi, którzy będą coś pobierać - stwierdził uczestnik spotkania.

Panie premierze, ja mam pytanie - jako członek partii - kiedy przestaniemy z komunistami licytować się na socjalizm i na to, co będziemy więcej dokładać, dopłacać, finansować, itd. Ponieważ pamiętam pana rządy i wtedy nic nie dopłacaliście, ale dawaliśmy sobie radę. Uczciwą, normalną pracą dawaliśmy sobie radę - kontynuował mężczyzna. - Nikt nam nie dokładał, nie dopłacał itd. i tego bym chciał, żeby to wróciło, normalna polityka ciepłej wody w kranie, bo dawaliśmy sobie za pana radę. I było super - stwierdził.

"Wnioski wyciągnijcie sami…"

Wpis Szefernakera wraz z udostępnionym przez wiceszefa MSWiA fragmentem nagrania ze spotkania Tuska z młodymi w Szczecinie udostępnił w sobotę po południu również premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu opatrzył wpis i nagranie słowami: "Wnioski wyciągnijcie sami…".

Odpowiedź PO

"Premierze Morawiecki, zamiast siać panikę wystarczy posłuchać odpowiedzi na pytanie o 500+." - czytamy na oficjalnym profilu Platformy Obywatelskiej.

Na wpis Morawieckiego odpowiedzieli też Aleksandra Gajewska i Jan Grabiec.