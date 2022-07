Rosja eksportowała codziennie 4,7 mln baryłek ropy, z czego około połowy trafiało bezpośrednio do Europy. Ciężka ropa typu Ural lądowymi magistralami przesyłana była do ośmiu zakładów w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym do rafinerii w Płocku. Od lutego 2022 r. kraje UE ograniczyły import rosyjskiej nafty o ok. 535 tys. baryłek dziennie, rafinerie starają się uzupełniać braki surowca zakupami z alternatywnych źródeł. Dostawy te sięgają prawie 250 tys. baryłek dziennie, choć potencjalnie mogłyby wypełnić 70-90 proc. powstałej luki.