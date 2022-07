Chodzi o przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt noweli Kodeksu karnego i innych ustaw, zakładający m.in. zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa - wprowadza on tzw. bezwzględne dożywocia, a także podwyższa maksymalny wymiar kary więzienia z 25 do 30 lat, wprowadza konfiskatę aut pijanym kierowcom, nowe typy przestępstw i podwyższenie kar za przyjmowanie łapówek. Sejmowa komisja zarekomendowała w środę siedem poprawek PiS do tej obszernej zmiany prawa karnego; niewykluczone, że Sejm będzie głosował nad nowelizacją jeszcze w czwartek.

Zmiany w Kodeksie karnym

Jednym z fundamentalnych, podstawowych obowiązków państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa Polaków - mówił na czwartkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak wskazywał, do tego, by organy ścigania działały dobrze, "niezbędne są możliwie najlepsze rozwiązania w zakresie Prawa karnego, tak materialnego, jak i wykonawczego". I w takim właśnie duchu i takiemu celowi służyły te zmiany, które państwu przedstawimy - dodał.

Mamy przykład pedofili, którzy po odbyciu kilkunastu nawet lat pozbawienia wolności wychodzili na wolność i dopuszczali się zaraz po wyjściu kolejnych brutalnych zgwałceń dzieci, właśnie na tle pedofilskim. Chcemy, by ten Kodeks był odpowiedzią na tego rodzaju zagrożenie i skutecznie chronił te najsłabsze ofiary przed najgroźniejszymi przestępcami - przekonywał szef resortu sprawiedliwości.

Ale, niezależnie od daleko idących zmian w Kodeksie karnym, wprowadzamy również zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym, bo więzienie to nie sanatorium, i to nie jest jego rola i miejsce, jakby chcieli niektórzy - kontynuował.

Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym

Dlatego - jak mówił - szereg rozwiązań w innym proponowanym przez MS projekcie - zmian w Kodeksie karnym wykonawczym - zmierza do tego, by "nadać właściwie rygory odbywania kary pozbawienia wolności, by zagwarantować wyższy poziom bezpieczeństwa w zakładach karnych, też bezpieczeństwa funkcjonariuszy, służby więziennej, którzy wykonując bardzo ciężką pracę i zasługują na szacunek i ochronę ze strony państwa".

Ziobro podkreślił również, że - w kontekście osób skazanych za drobne przestępstwa, z szansami na resocjalizację - propozycja odwołuje się do tzw. dozoru elektronicznego, kajdanek elektronicznych czy więzienia elektronicznego.

Autorzy: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Mateusz Mikowski