Twierdzę, że AfD to nie tylko prawicowa populistyczna partia, ale także partia rosyjska! – skomentował Scholz wypowiedź posła AfD Steffena Kotre. Poseł AfD ocenił wcześniej sankcje wobec Rosji jako "bezużyteczne" i wzywał do uruchomienia gazociągu Nord Stream 2, łączącego Rosję z Niemcami. Do podobnego kroku namawiali także przedstawiciele Die Linke (Lewicy).

Rosja zakręci Niemcom kurek z gazem?

W trakcie środowej debaty w Bundestagu Scholz podkreśli także, że Niemcy nadal przygotowują się do rezygnacji z rosyjskiej ropy i gazu, budując niezbędną infrastrukturę. Prawdziwe bezpieczeństwo energetyczne Niemiec leży w interesie wszystkich obywateli – stwierdził.

Rosja zapowiedziała ostatnio, że 11 lipca rozpocznie "prace konserwacyjne" rurociągu Nord Stream 1, co wielu obserwatorów uważa za pretekst do całkowitego "zakręcenia kurka" z gazem dla Niemiec.

Alternatywa dla rosyjskiego gazu

Za alternatywę dla rosyjskiego gazu ziemnego uważa się skroplony gaz LNG, transportowany do Europy tankowcami, głównie z USA czy Kataru. W przeciwieństwie do innych krajów UE, Niemcy nie posiadają jeszcze terminalu umożliwiającego przyjmowanie LNG. Pierwszy taki terminal powstaje obecnie w Wilhelmshaven i powinien być gotowy do użytku pod koniec grudnia. Kolejny może powstać w Brunsbettel (Szlezwik-Holsztyn) na początku 2023 roku – poinformowało federalne ministerstwo gospodarki.

W związku z niepewną sytuacją rząd i parlament spodziewają się pracowitych tygodni, mimo przerwy wakacyjnej. Dlatego radzę kolegom z grupy, by byli łatwo dostępni. Nikt z nas nie wie, czy Putin całkowicie zakręci kurek z gazem, czy nie – powiedziała Katja Mast, przewodnicząca klubu parlamentarnego SPD, zapowiadając możliwość zwołania specjalnej sesji w sprawie niedoboru gazu.