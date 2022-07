Reklama

Kaczyński: "Wczoraj byłem Władysławem, dzisiaj jestem Zosią. Budujemy w Kruszwicy most na Wiśle. Mejza jest prezydentem Inowrocławia, a euro jest warte 3 złote". Urobek tygodnia. To w sumie wiele wyjaśnia - napisał w kpiącym tonie Donald Tusk na Twitterze,

Kaczyński znów o płci

(…) tam jest fa frakcja, która chce z nami walczyć i nawet gdyby toczyły się ciężkie walki na granicach Polski, to oni przed wszystkim zabiegaliby o to, żeby w Polsce uznać, że każdy może sobie określić, czy jest Piotrem, czy Zosią i może to zmienić z dnia na dzień i potem jeszcze raz – powiedział w sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Białymstoku.

Reklama

Dodał, że w tej sprawie „zachowujemy zdrowy rozsądek”.

Mamy elementarna wiedzę z biologii, wiemy że płeć jest zdecydowana na poziomie chromosomów. I że rzeczywiście zdarzają się przypadki, to jest mniej więcej promil, jeden na tysiąc, że człowiek ma jakieś zachwianie w świadomości. I takim ludziom trzeba pomóc, w skrajnych wypadkach trzeba przeprowadzić operację, ale to nie oznacza, że po tej operacji mężczyzna będzie kobietą a kobieta mężczyzną – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Reklama

Euro

Prezes PiS przekonywał też, że lekarze będą wracać do Polski z Zachodu.

(Lekarze – red.) już dzisiaj nie przyjmują propozycji w Niemczech, bo tam się mniej płaci niż tu. Nawet jeśli przyjąć ten nic niemający wspólnego z rzeczywistością sposób przeliczania euro na złotówki. Przecież w Niemczech euro nie jest warte więcej niż trzy złote, a nawet jest mniej warte, a nie tam cztery pięćdziesiąt czy nawet pięć – mówił Jarosław Kaczyński do swoich zwolenników zgromadzonych w Białymstoku.