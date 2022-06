Miesięczny odstęp pomiędzy terminem płatności a ogłoszeniem niewypłacalności to tzw. grace period – obligatariusze zgadzają się na niewielkie opóźnienie w przekazaniu pieniędzy, np. z przyczyn technicznych. W tym przypadku powodem zwłoki, a finalnie braku płatności były sankcje nałożone na Moskwę przez państwa zachodnie, które nie pozwalają na realizację transferów do i z Rosji. Ministerstwo finansów w Moskwie przekazało pieniądze na wypłatę kuponów od obligacji do lokalnego depozytu papierów wartościowych, a ten przesłał je do Euroclear Bank z siedzibą w Brukseli, skąd powinny trafić przelewy do posiadaczy papierów. Z uwagi na sankcje Euroclear nie może zrobić tego ostatniego kroku.