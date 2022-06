Na briefingu przed drugim dniem unijnego szczytu premier podniósł temat szantażu energetycznego Rosji wobec Europy. Rosja chce zgotować Europie, zwłaszcza na jesień, na zimę, na sezon grzewczy, bardzo poważny kryzys energetyczny - powiedział.

Morawiecki o energetyce węglowej

Podkreślił, że "lepiej jest zapobiegać niż leczyć". Lepiej dzisiaj już myśleć o mechanizmach, także ogólnoeuropejskich mechanizmach, które pozwolą zapobiec temu szantażowi gazowemu, szantażowi energetycznemu ze strony Rosji, dlatego będziemy dzisiaj podnosić te kwestie - zarówno związane z ponownym uruchamianiem energetyki węglowej - dodał.

Morawiecki wymienił Niemcy, Austrię i Holandię jako kraje, które na zasadzie planów awaryjnych wracają do energetyki węglowej. My utrzymaliśmy naszą energetykę węglową, chcemy zwiększyć wydobycie węgla krajowego - jest to konieczne z perspektywy zabezpieczenia na zimę, na jesień - powiedział.

Ubóstwo energetyczne

Na szczycie UE poruszony będzie też temat ubóstwa energetycznego, walka Kremla z Europą rozgrywa się również na tym poziomie, Kreml chce przycisnąć społeczeństwa europejskie, aby osłabło wsparcie dla Ukrainy - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki powiedział dziennikarzom, przed rozpoczęciem drugiego dnia unijnego szczytu, że tematem rozmów będzie także kwestia ubóstwa energetycznego, bo "walka Putina, walka Kremla z Europą rozgrywa się również na tym poziomie".

(Putin) chce przycisnąć, Rosjanie chcą przycisnąć społeczeństwa europejskie, aby osłabło wsparcie dla Ukrainy, aby opinia publiczna odwróciła się, zamknęła oczy na zbrodnie wojenne na Ukrainie, na to co dzieje się za naszą wschodnią granicą - mówił szef rządu.

Podkreślił, że Polska stara się opinię publiczną na Zachodzie cały czas utrzymywać w stanie podwyższonej świadomości. Jest to bardzo ważne, ponieważ opinia publiczna na Zachodzie jest naszym sojusznikiem w walce o wolną, suwerenną Ukrainę - powiedział Morawiecki.

Wszystkie nasze działania, które kierujemy wobec Rosji mają na celu przerwanie tej spirali wojennej, zniszczenie machiny wojennej. I dziś rozmawiamy przede wszystkim z jednej strony o skutecznym egzekwowaniu wszystkich sześciu pakietów (sankcji), ponieważ pojawiają się tutaj problemy. A także o różnych nowych rozwiązaniach, o których pewnie będziemy w najbliższych tygodniach rozmawiać i na nich będziemy się koncentrować - powiedział premier.

autorzy: Grzegorz Bruszewski, Rafał Białkowski