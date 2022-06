Powoli do finiszu zmierza też budowa z Łodzi do Częstochowy. Od ostatniego piątku kierowcy mogą korzystać w pełni z wielkiegoPiotrków Trybunalski, gdzie otwarto całkiem nowe łącznice, które w drodze z Warszawy umożliwiają skręt na północ, w stronę Łodzi, oraz z trasy S8 w kierunku Wrocławia. W najbliższych tygodniach na kolejnych odcinkach A1 będą znikać ograniczenia prędkości do 100 km/h. Autostrada z Łodzi do Częstochowy w pełni zostanie ukończona jesienią, kiedy otwarta ma być jej druga jezdnia między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem.