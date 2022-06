Można się było spodziewać, żedoprowadzą do jakichś społecznych napięć. Według GUS ceny konsumpcyjne wzrosły w maju o niecałe 14 proc. rok do roku i niemal o 2 proc. w skali miesiąca. Od końca kwietnia to właśnie paliwa zdrożały najbardziej – inflacja w kategorii "transport" wyniosła 3,4 proc. miesiąc do miesiąca, a w porównaniu z majem 2021 r. – nawet 26 proc. Żywność, użytkowanie mieszkania i nośniki energii oraz transport łącznie odpowiadały za 70 proc. inflacji miesięcznej w maju. W koszyku inflacyjnym wydatki na transport stanowią niecałe 10 proc., jednak w gospodarstwach domowych często korzystających z własnego samochodu ważą zdecydowanie więcej. 8 zł – z perspektywą 10 zł – za litr benzyny jest bez wątpienia szokiem.