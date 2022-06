Początkiw resorcie obrony nie były łatwe. Jego poprzednikiem był Antoni Macierewicz, który nie bał się podejmować decyzji, ale też radykalnie przetrzebił kadrę kierowniczą Wojska Polskiego. Symbolem jego działania stała się jego prawa ręka – Bartłomiej Misiewicz . Jedną z pierwszych dyspozycji, jaką wydał Błaszczak po przyjściu do resortu na początku 2018 r., było to, że ma być ciszej. Szczególnie w służbach. I to się udało, ponieważ od tego czasu o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego w mediach praktycznie nie słychać, co jest radykalną zmianą, choćby w stosunku do głośnych skandali wokół natowskiego Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu.