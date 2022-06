"Z ujawnionej korespondencji wewnętrznej wynika, że Ebert jest uważany za głównego łącznika pomiędzy Nord Stream 2 a Schwesig i władzami landu" – opisuje dziennik. Ebert po raz pierwszy spotkał się z premier Schwesig w 2017 roku tuż po tym, gdy stanęła ona na czele rządu Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Akta Eberta

Wówczas też poznał stojącego na czele spółki Nord Stream AG byłego majora Stasi - Matthiasa Warniga, będącego zaufaną osobą Władimira Putina. To Warnig czuwał nad bezpieczeństwem córek rosyjskiego przywódcy, Marii Woroncowej i Kateriny Tichonowej, gdy w latach 90. przeniosły się one z Petersburga do Niemiec.

Jak wynika z akt Eberta, własnoręczną deklarację o zobowiązaniu do współpracy ze Stasi "na zasadzie dobrowolności" podpisał on 22 sierpnia 1984 roku. "Stasi oceniła go jako rzetelnego i uczciwego informatora" – pisze "Bild". W maju 1987 roku Ebert miał zakończyć swoją współpracę ze służbami "z powodów sumienia".

Ebert przyznał "Bildowi", że obecnie żałuje, że udzielał Stasi informacji o innych i "przedstawia się jako ofiara" systemu. Podobnie jak wielu ludzi w NRD, stałem się niewinną ofiarą indoktrynacji systemu, i spodziewam się, że będzie to postrzegane w kontekście tamtych czasów – tłumaczy Ebert.