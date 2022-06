Oczywiście, każda wiadomość, która świadczy o nieprzychylności wobec Rosji, jest podchwytywana i eskalowana. Takie informacje są wykorzystywane przede wszystkim do zwiększania napięcia i przedstawiania państw zachodnich jako wrogo nastawionych do narodu rosyjskiego - powiedział Adomenas w rozmowie z radiem publicznym LRT.

Litwa blokuje część tranzyty z Kaliningradu

Wiceminister w ten sposób skomentował sobotnie doniesienia agencji prasowej Reuters i rosyjskiego serwisu brytyjskiej rozgłośni BBC, cytujące gubernatora obwodu kaliningradzkiego Antona Alichanowa, który powiedział, że Litewskie Koleje poinformowały urzędników kolejowych rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego o zakazie przewozu koleją wielu towarów z powodu zachodnich sankcji.

Obecnie czekamy na wyjaśnienia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania reżimu sankcji europejskich wobec tranzytu towarów przez Kaliningrad – wyjaśnił Adomenas.

Przedstawiciel Kolei Litewskich Mantas Dubauskas poinformował, że blokowanie przewozu niektórych towarów do obwodu kaliningradzkiego jest wynikiem sankcji UE wobec Rosji i Białorusi, które weszły w życie w połowie czerwca.

Według gubernatora Alichanowa ograniczenie wpłynie na 40 do 50 proc. przewozu towarów. Sytuację nazwał „uduszeniem regionu”. Alichanow ocenił, że stanowi to najpoważniejsze naruszenie prawa do swobodnego tranzytu. Zapowiedział podjęcie kroków, zmierzających do zniesienia ograniczeń.

Jeśli szybko nie dojdzie do tego, region ma podjąć starania o zwiększenie liczby statków, którymi mógłby transportować towary między okręgiem a Rosją.

Wśród towarów objętych ograniczeniami, są materiały budowlane, cement i wyroby metalowe.

Kolejowa obsługa pasażerów z Rosji do Kaliningradu przez terytorium Litwy odbywa się bez zmian, samoloty latają nad Bałtykiem, bo przestrzeń powietrzna UE jest dla Rosji zamknięta.

Z Wilna Aleksandra Akińczo