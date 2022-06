Na wspólnej konferencji prasowej po rozmowach w Jerozolimie Draghi oświadczył: - Jeśli chodzi o energię, to pracujemy razem nad wykorzystaniem złóż gazu ze wschodniego rejonu Morza Śródziemnego i nad rozwojem energii odnawialnej. Chcemy zmniejszyć naszą zależność od rosyjskiego gazu i przyspieszyć transformację energetyczną w kierunku celów klimatycznych, jakie sobie wyznaczyliśmy - wyjaśnił włoski premier.

Jednym z głównych tematów jego rozmowy z szefem izraelskiego rządu była wojna w Ukrainie. - Włochy wspierają i będą dalej wspierać Ukrainę oraz jej pragnienie, by być częścią Europy - mówił Draghi. Podziękował rządowi Izraela za próby mediacji. - Włoski rząd nadal pracuje nad tym, aby jak najszybciej doprowadzić do zawieszenia broni i negocjacji pokojowych, na warunkach, które Ukraina uzna za będące do przyjęcia - dodał włoski premier.

"Ryzyko katastrofy humanitarnej"

Poinformował także: - Rozmawialiśmy również o ryzyku katastrofy humanitarnej z powodu blokady portów nad Morzem Czarnym. Musimy pilnie działać na rzecz bezpiecznych korytarzy do transportu zboża. - Mamy bardzo mało czasu, bo za kilka tygodni nowe zbiory będą gotowe i niemożliwe może być ich zachowanie - ostrzegł Draghi.

Sylwia Wysocka