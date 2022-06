Reklama

Zełenski podziękował krajom zachodnim i ich sojusznikom za dotychczasową pomoc, ale zaznaczył, że kluczowe jest, by była ona kontynuowana.

Blokada portów

Jestem wdzięczny za wasze wsparcie (…) ale to wsparcie nie jest tylko dla Ukrainy, lecz również dla was. To na polach bitwy na Ukrainie rozstrzygają się przyszłe zasady tego świata, wraz z granicami tego, co będzie możliwe – powiedział poprzez łącze wideo.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że Rosja blokuje porty na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim, powstrzymując eksport żywności z Ukrainy na rynek globalny. To szkodzi nie tylko Ukraińcom, ale całemu światu – podkreślił.

Kryzys żywnościowy

Jeśli (…) z powodu rosyjskich blokad nie będziemy mogli wyeksportować naszych towarów spożywczych, świat zmierzy się z ostrym i poważnym kryzysem żywnościowym i głodem w wielu krajach Azji i Afryki – powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Reutera.

W przemówieniu do 575 delegatów z 40 krajów, uczestniczących w forum, prezydent nakreślił bezpośrednie połączenie między działaniami Rosji a rosnącymi cenami towarów, oceniając, że Moskwa na początku zablokowała surowce energetyczne, by podnieść ceny, a teraz postępuje podobnie z żywnością.

Zełenski zaznaczył, że Ukraina nie chce wkraczać na terytorium Rosji. Proszę pamiętać, że ta wojna toczona jest na naszej ziemi. Ludzie na Ukrainie umierają (…) Nie chcemy wchodzić na ziemię rosyjską – podkreślił.

Dostawy pomocy

O pilne dostawy pomocy zaapelowała również ambasador Ukrainy w Singapurze Kateryna Zełenko. Rozumiemy, że potrzeba czasu, ale czas jest właśnie tym, czego nie mamy – powiedziała.

W dorocznym spotkaniu Dialogu Shangri-La w Singapurze, jednym z najważniejszych forów poświęconych kwestiom bezpieczeństwa w Azji, uczestniczą m.in. ministrowie obrony USA, Japonii, Korei Płd. i Chin.