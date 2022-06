Podczas sobotniej konwencji w podwarszawskich Markach prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił pełną mobilizację Zjednoczonej Prawicy i zapowiedział objazd polityków po kraju, aby rozmawiać o dotychczasowych rządach jego formacji. Kaczyński mówił m.in. o patriotyzmie, bezpieczeństwie i podsumowywał dotychczasowe działania PiS ws. programów społecznych.

Sobolewski w środę w radiu Plus pytany był o zapowiedziany na konwencji objazd polityków PiS oraz o to, że na konwencji nie padły żadne nowe zapowiedzi programowe.

Konwencja nie miała na celu przedstawiania nowych obietnic, nowego programu, na to mamy czas - odpowiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości. - Oczywiście będzie to w perspektywie pewnie najbliższych kilkunastu miesięcy, bo planujemy też kongres programowy, gdzie będzie przedstawiony nowy program, z którym będziemy szli też na wybory - dodał.

Dopytywany, czy kongres odbędzie się to jeszcze w tym roku, odparł, że sugerowałby raczej, że będzie to pierwsza połowa przyszłego roku.

Nawiązując do objazdu polityków ZP po kraju, Sobolewski wskazał, że zostali oni wysłani w Polskę, by "mówić też o tym, co działo się przez ostatnie 6,5 roku, o tym, co zostało dokonane przez rząd PiS". - Jakie projekty zrealizowaliśmy, jakie realizujemy, jak zmieniliśmy Polskę, a tego jest dużo i jest o czym mówić" - zaznaczył. Natomiast to, że będą też tematy, gdzie trzeba będzie wysłuchać pokornie ludzi mówiących, że jest źle w tej chwili, to na tym polegają takie spotkania - powiedział.(PAP)

