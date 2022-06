Lista kategoryzująca szpitale do czterech grup - od najgorszych do najlepszych - miała być ogłoszona wTo by oznaczało, że ukazałaby się na dwa miesiące przed wyborami, czyli w najbardziej gorącym okresie kampanii politycznej. To, zdaniem naszych rozmówców, główny powód odsunięcia zmian. Sam resort przekonuje, że dzieje się to na prośbę strony społecznej. - Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia uwzględniło postulat strony społecznej dotyczący przesunięcia o rok pierwszej kategoryzacji podmiotów szpitalnych. Pełny wykaz podmiotów szpitalnych wraz z informacją o przyznanej kategorii zostanie opublikowany na stronie Agencji Rozwoju Szpitali. Powinno to nastąpić do dnia 31 sierpnia 2024 r. - informuje DGP Jarosław Rybarczyk z resortu zdrowia.