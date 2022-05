podkreślają, że niewątpliwą przyczyną wzrostu narodzin ukraińskich dzieci jest wojna - kobiety w ciąży należały do pierwszej grupy uciekających przed zagrożeniami. Nie tylko po to, by móc urodzić w normalnych warunkach, lecz także by mieć zagwarantowaną opiekę nad dzieckiem w pierwszych miesiącach. Jednak taki trend pojawił się już kilka lat temu. Jak wylicza prof. Piotr Szukalski, demograf z Łodzi, w 2015 r.704 dzieci. Rok później było ich już dwa razy więcej, w 2020 r. - niemal osiem razy więcej, bo 5,6 tys. W sumie wtedy 2,2 proc. urodzonych dzieci nie posiadało polskiego obywatelstwa, przy czym 70 proc. w tej grupie to dzieci ukraińskie; 2,3 tys. to narodziny inne, m.in. bułgarskie, rosyjskie, białoruskie.