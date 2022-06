Do zupełnie innych wniosków doszedł polski rząd . – W kończącej się perspektywie finansowej (2014–2020) nie mamy już praktycznie pieniędzy z UE, które mogłyby być wykorzystane na ten cel – przekonuje(MFiPR). Mówi natomiast o innych źródłach. Dzięki zawieszeniu umów z Rosją i Białorusią (program Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa) i wstrzymaniu płatności do obu krajów uwolniono (wraz z oszczędnościami) kwotę 11 mln euro, które trafią na wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców w Polsce. W programach regionalnych, zarządzanych przez władze województw, rząd doliczył się 112,5 mln euro, które marszałkowie – po uzgodnieniu z KE – mogliby przekierować na rzecz uchodźców. Także w programie operacyjnym POWER doszukano się 13,5 mln euro oszczędności. Łącznie polski rząd mówi o kwocie ok. 137 mln euro. – Wobec ogromu wyzwań społecznych i gospodarczych, przed którymi stanęliśmy, uważamy za konieczne uruchomienie nowych i dodatkowych środków, które pozwolą na sprostanie tym wyzwaniom – przekonuje resort funduszy.