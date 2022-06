Warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu Polska podpisałado Ukrainy, o czym jako pierwsi poinformowaliśmy na. Produkuje je wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Te potwory na gąsienicach mogą razić cele odległe nawet o 40 km. Wartość umowy to ok. 3 mld zł i jest to największy kontrakt eksportowy polskiej zbrojeniówki od dziesięcioleci.