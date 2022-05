Według naszych danych w przypadku broni precyzyjnego rażenia wykorzystano już około 60 proc. zasobów, a w niektórych rodzajach nawet 70 proc. Są normy dotyczące poziomu (zapasów), jakie należy utrzymywać w wojsku, i dla Iskanderów też progowy poziom został już prawie osiągnięty – oznajmił Skibicki, cytowany na stronie internetowej HUR.

Obniżony potencjał produkcji broni

Zaznaczył, że w sytuacji obniżonego potencjału szybkiej produkcji broni, za sprawą zachodnich sankcji nałożonych na Rosję, Moskwa nie może stosować na szeroką skalę zagranicznych części składowych.

Według Skibickiego widać, że już się to odbiło na taktyce stosowania broni: o ile wcześniej jeden obiekt był ostrzeliwany dwoma-czterema precyzyjnymi rakietami, to teraz jest to 8-12 pocisków różnego typu.