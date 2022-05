Widzimy radykalną zmianę pozycji politycznej Warszawy w Europie i we wspólnocie transatlantyckiej – wyjaśniał Michał Baranowski, dyrektor biura German Marshall Fund w Polsce jeszcze w marcu. Można to obserwować także na płaszczyźnie politycznej, od tego czasu Polskę odwiedził m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych, wiceprezydent Kamala Harris, szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi czy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W blasku pomocy ogrzać chciało się wielu polityków. Dochodziło także do sytuacji tak groteskowych jak np. przyjazd radykalnie prawicowego polityka włoskiego Matteo Salviniego do Przemyśla. Problem w tym, że jeszcze kilka lat temu Salvini paradował w koszulce z podobizną Putina, co wytknął mu prezydent tego miasta Wojciech Bakun.