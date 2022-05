Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, że uhonorował Rzeszów tytułem "miasta-ratownika"; tytuł ten - jak wyjaśnił - został stworzony dla miast partnerskich, które przyszły na pomoc Ukrainie i jej obywatelom po inwazji rosyjskiej.

W rozmowie z PAP prezydent Rzeszowie powiedział, że jest to "bardzo miła informacja". Cieszę się, że tak prestiżowy tytuł prezydent Zełenski nadał Rzeszowowi. Dodatkowo w momencie wizyty w Kijowie naszego prezydenta Andrzeja Dudy – dodał Fijołek.

Rzeszów od pierwszych dni wojny pomagał uchodźcom

Prezydent Rzeszowa podkreślił, że jest to wyróżnienie przede wszystkim dla mieszkańców Rzeszowa, którzy od pierwszego dnia wojny stali na dworcu i pomagali uchodźcom. Ta pomoc do dzisiaj jest im udzielana w różnych wymiarach przez rzeszowian. Przede wszystkim, przyjmując uchodźców pod swój dach czy niosąc pomoc w postaci materialnej - powiedział.

Fijołek dodał, że form pomocy, którą nieśli rzeszowianie było bardzo dużo. Zaznaczył, że w szczycie fali uchodźców w Rzeszowie, który liczy ok. 200 tys. mieszkańców, było ok. 100 tys. uchodźców. "To liczba, która symbolizuje, jak duży był to wysiłek i jak duża była pomoc mieszkańców. Jest nam bardzo miło za to wyróżnienie" – powiedział PAP Fijołek.

Zełenski przemawiając w Radzie Najwyższej (parlamencie Ukrainy) podczas wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy na Ukrainie, powiedział, że tuż przed wystąpieniem podpisał "dekret, który jest podkreśleniem szczególnej roli polskiego miasta Rzeszów".

Ustanowiłem specjalny tytuł honorowy - miasto-ratownik - dla miast partnerskich naszego państwa, które dziś czynią to, co niemożliwe, aby nam dopomóc - mówił Zełenski. Dodał następnie: W imieniu całego narodu ukraińskiego wyrażam wdzięczność Rzeszowowi - pierwszemu miastu-ratownikowi.

Autor: Wojciech Huk