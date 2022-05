W ubiegłym roku sprzedaż , które odpowiadają za zdecydowaną część tego rynku, zwiększyła się o 7 proc. do ok. 1,40 mln hl. W tym segmencie producenci upatrują szans na poprawę swojej kiepskiej sytuacji. Od czterech lat sprzedaż piwa w Polsce sukcesywnie maleje. W 2021 r. cały rynek skurczył się o 4 proc., do 30,1 mln hl. – Gdyby nie piwo bezalkoholowe, spadek przekroczyłby 5 proc. – mówi Bartłomiej Morzycki. Przedstawiciele branży podkreślają, że wartość całego rynku obniżyła się w ubiegłym roku o 0,9 proc. do 17,8 mld zł. To pierwszy spadek od 2017 r. Początek tego roku przyniósł kontynuację trendu. Grupa Żywiec mówi o ilościowym spadku sprzedaży w I kw. o 4 proc.